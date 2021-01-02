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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Встреча нормандской четверки и Крымский саммит: в ОП назвали приоритеты Украины в 2021 году

Украина планирует провести очередной саммит в нормандском формате с участием Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе в 2021 году.

О таких намерениях сообщил заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

— В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. Здесь и в дальнейшем мы рассчитываем на поддержку наших партнеров — Германии и Франции, — отметил он.

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Кроме того, Игорь Жовква добавил, что в 2020 году вопрос Крыма вернулся в международную повестку дня. Это означает, что в 2021 году нужно делать акцент на содержательной работе.

Поэтому важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который планируют провести в Украине летом 2021 года.

Также среди приоритетов будет сохранение перемирия на Донбассе, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен пленными. Вместе с тем, Украина продолжит работать над усилением международного давления на Россию.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что встреча политических советников глав государств нормандской четверки может пройти до конца января.

В то же время в Кремле исключили проведение нормандского саммита в ближайшее время.

Источник: Зеркало недели

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