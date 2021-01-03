Коронавирус в Украине 3 января 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 3 января в Украине обнаружили 1 074 093 случая коронавируса, за сутки подтвердили еще 4 576 инфицированных.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 306 человек;
- летальных случаев — 123;
- выздоровели — 6 250 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 14 576 (в том числе методом ПЦР — 12 362, методом ИФА — 2 214).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).
Прирост по регионам:
- г. Киев — 370
- Винницкая область — 66
- Волынская область — 93
- Днепропетровская область — 404
- Донецкая область — 200
- Житомирская область — 25
- Закарпатская область — 78
- Запорожская область — 301
- Ивано-Франковская область — 99
- Киевская область — 303
- Кировоградская область — 22
- Луганская область — 85
- Львовская область — 433
- Николаевская область — 454
- Одесская область — 426
- Полтавская область — 197
- Ровенская область — 75
- Сумская область — 147
- Тернопольская область — 59
- Харьковская область — 68
- Херсонская область — 115
- Хмельницкая область — 14
- Черкасская область — 244
- Черновицкая область — 146
- Черниговская область — 152
Для сравнения, 2 января коронавирус в Украине подтвердили еще у 5 038 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 069 517. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.
За сутки выздоровели 2 606 человек, полностью преодолели болезнь 722 615 украинцев. В больницы попали еще 2 559 пациентов.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 18 731 больной, за сутки зафиксировали 51 новый летальный случай