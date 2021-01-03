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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Более 1,3 тыс. госпитализированных: в Украине за сутки обнаружили 4 576 случаев Covid-19

По состоянию на утро 3 января в Украине обнаружили 1 074 093 случая коронавируса, за сутки подтвердили еще 4 576 инфицированных.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 306 человек;
  • летальных случаев — 123;
  • выздоровели — 6 250 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 14 576 (в том числе методом ПЦР — 12 362, методом ИФА — 2 214).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Коронавирус в Украине 3 января 2021: оперативная статистика МОЗ

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).

Прирост по регионам:

  • г. Киев — 370
  • Винницкая область — 66
  • Волынская область — 93
  • Днепропетровская область — 404
  • Донецкая область — 200
  • Житомирская область — 25
  • Закарпатская область — 78
  • Запорожская область — 301
  • Ивано-Франковская область — 99
  • Киевская область — 303
  • Кировоградская область — 22
  • Луганская область — 85
  • Львовская область — 433
  • Николаевская область — 454
  • Одесская область — 426
  • Полтавская область — 197
  • Ровенская область — 75
  • Сумская область — 147
  • Тернопольская область — 59
  • Харьковская область — 68
  • Херсонская область — 115
  • Хмельницкая область — 14
  • Черкасская область — 244
  • Черновицкая область — 146
  • Черниговская область — 152

Для сравнения, 2 января коронавирус в Украине подтвердили еще у 5 038 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 069 517. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.

За сутки выздоровели 2 606 человек, полностью преодолели болезнь 722 615 украинцев. В больницы попали еще 2 559 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 18 731 больной, за сутки зафиксировали 51 новый летальный случай

Фото: Depositphotos

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