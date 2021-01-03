Коронавирус в Украине 3 января 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 3 января в Украине обнаружили 1 074 093 случая коронавируса, за сутки подтвердили еще 4 576 инфицированных.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 306 человек;

летальных случаев — 123;

выздоровели — 6 250 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 14 576 (в том числе методом ПЦР — 12 362, методом ИФА — 2 214).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).

Прирост по регионам:

г. Киев — 370

Винницкая область — 66

Волынская область — 93

Днепропетровская область — 404

Донецкая область — 200

Житомирская область — 25

Закарпатская область — 78

Запорожская область — 301

Ивано-Франковская область — 99

Киевская область — 303

Кировоградская область — 22

Луганская область — 85

Львовская область — 433

Николаевская область — 454

Одесская область — 426

Полтавская область — 197

Ровенская область — 75

Сумская область — 147

Тернопольская область — 59

Харьковская область — 68

Херсонская область — 115

Хмельницкая область — 14

Черкасская область — 244

Черновицкая область — 146

Черниговская область — 152

Для сравнения, 2 января коронавирус в Украине подтвердили еще у 5 038 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 1 069 517. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.

За сутки выздоровели 2 606 человек, полностью преодолели болезнь 722 615 украинцев. В больницы попали еще 2 559 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 18 731 больной, за сутки зафиксировали 51 новый летальный случай