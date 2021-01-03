В украинских больницах пациентами с диагнозом коронавирус занято 33,3% коек. Показатель заболеваемости Covid-19 в Украине составляет 287,9 случаев на 100 тыс. населения.

Это более чем в семь раз превышает норму, которая составляет 40 случаев.

Больше всего коек больными коронавирусом занято в Николаевской области (49%), меньше всего — в Тернопольской (22,1%). В Киеве цифра составляет 39%.

Читайте: Когда Украина рассчитывает получить китайскую вакцину от Covid-19 — Степанов назвал сроки

Самая худшая ситуация с показателем заболеваемости в Николаевской (495,5 случаев на 100 тыс.), Запорожской (464,3 случаев на 100 тыс.) областях и городе Киев (423,9 случаев на 100 тыс.).

Лучшая ситуация — в Кировоградской (84,1 случаев на 100 тыс.) и Закарпатской (110,7 случаев на 100 тыс.) областях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 3 января коронавирус в Украине обнаружили у 4 576 человек, общее количество инфицированных составляет 1 074 093.

Выздоровели за минувшие сутки 6 250 пациентов, умерли 123 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370).