Рациональных оснований покупать российскую вакцину от Covid-19 нет — Медзакупки

Пока нет рациональных оснований, чтобы Украина закупала у России вакцину от коронавируса Sputnik V. Об этом сообщил директор госпредприятия Медицинские закупки Украины Арсен Жумадилов.

— Пока для заказа российского продукта в сегменте которой есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований.

Он также отметил, что сейчас 18 производителей вакцин по всему миру находятся на том или ином этапе разработки. Среди них есть такие авторитетные компании международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие.

Читайте: Регистрация в Украине Covid-вакцины из РФ: в Раде объяснили, возможно ли это

Также Арсен Жумадилов добавил, что полагаться на государственную российскую компанию в условиях вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны — это как минимум невежество.

Вместе с тем он обратил внимание на сомнительность процесса разработки и испытаний российской вакцины.

Ведь московский Институт Гамалеи начал разработку препарата одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года. В то же время с третьей фазы он до сих пор не вышел с обнародованным результатам.

Между тем ВОЗ одобрила первую вакцину от Covid-19. В частности, препарат фармацевтических компаний Pfizer/BioNTech утвердили для экстренного использования.

Перечень использования вакцины в чрезвычайных ситуациях ВОЗ помогает странам ускорить процедуры утверждения вакцины на импорт и введения.

Источник: Арсен Жумадилов