4 января в Украине подтвердили 4 158 новых случаев коронавируса, в частности заболело 170 детей и 163 медицинских работника. Всего за период пандемии зарегистрировано 1 078 251 заражений.

От осложнений Covid-19 умерло 73 человека, в общем зафиксировано 18 927 летальных случаев. За сутки вылечиться удалось 4 693 пациентам, полностью преодолели болезнь 733 558 украинцев.

Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 526 человек. Лидерами по количеству новых заражений являются Запорожская область (528), Киев (504) и Львовская область (352).

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Распространение Covid-19 по регионам

м. Киев — 504 (113 523);

Винницкая область — 54 (22 921);

Волынская область — 83 (33 488);

Днепропетровская область — 234 (59 931);

Донецкая область — 162 (37 560);

Житомирская область — 91 (40 098);

Закарпатская область — 50 (28 535);

Запорожская область — 528 (55 546);

Ивано-Франковская область — 104 (43 692);

Киевская область — 301 (60 842);

Кировоградская область — 7 (8 573);

Луганская область — 12 (11 020);

Львовская область — 352 (62 915);

Николаевская область — 314 (32 473);

Одесская область — 285 (72 600);

Полтавская область — 269 (37 199);

Ровенская область — 54 (41 632);

Сумская область — 39 (41 536);

Тернопольская область — 72 (34 406);

Харьковская область — 63 (70 343);

Херсонская область — 75 (18 234);

Хмельницкая область — 26 (39 972);

Черкасская область — 300 (40 025);

Черновицкая область — 134 (40 637);

Черниговская область — 145 (30 550).

Коронавирус в Украине 3 января

3 января коронавирус был подтвержден у 4 576 пациентов. Общее количество случаев составило 1 074 093.

Больше всего больных зафиксировали в Николаевской, Львовской и Одесской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине 3 января читайте на Фактах ICTV.