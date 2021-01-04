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Людмила Богданова |

Больше выздоровели, чем заболели: в Украине обнаружили 4 158 случаев Covid-19

4 января в Украине подтвердили 4 158 новых случаев коронавируса, в частности заболело 170 детей и 163 медицинских работника. Всего за период пандемии зарегистрировано 1 078 251 заражений.

От осложнений Covid-19 умерло 73 человека, в общем зафиксировано 18 927 летальных случаев. За сутки вылечиться удалось 4 693 пациентам, полностью преодолели болезнь 733 558 украинцев.

Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 526 человек. Лидерами по количеству новых заражений являются Запорожская область (528), Киев (504) и Львовская область (352).

карта поширення коронавірусу в Україні

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Распространение Covid-19 по регионам

  • м. Киев — 504 (113 523);
  • Винницкая область — 54 (22 921);
  • Волынская область — 83 (33 488);
  • Днепропетровская область — 234 (59 931);
  • Донецкая область — 162 (37 560);
  • Житомирская область — 91 (40 098);
  • Закарпатская область — 50 (28 535);
  • Запорожская область — 528 (55 546);
  • Ивано-Франковская область — 104 (43 692);
  • Киевская область — 301 (60 842);
  • Кировоградская область — 7 (8 573);
  • Луганская область — 12 (11 020);
  • Львовская область — 352 (62 915);
  • Николаевская область — 314 (32 473);
  • Одесская область — 285 (72 600);
  • Полтавская область — 269 (37 199);
  • Ровенская область — 54 (41 632);
  • Сумская область — 39 (41 536);
  • Тернопольская область — 72 (34 406);
  • Харьковская область — 63 (70 343);
  • Херсонская область — 75 (18 234);
  • Хмельницкая область — 26 (39 972);
  • Черкасская область — 300 (40 025);
  • Черновицкая область — 134 (40 637);
  • Черниговская область — 145 (30 550).

Коронавирус в Украине 3 января

3 января коронавирус был подтвержден у 4 576 пациентов. Общее количество случаев составило 1 074 093.

Больше всего больных зафиксировали в Николаевской, Львовской и Одесской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине 3 января читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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