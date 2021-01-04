4 января в Украине подтвердили 4 158 новых случаев коронавируса, в частности заболело 170 детей и 163 медицинских работника. Всего за период пандемии зарегистрировано 1 078 251 заражений.
От осложнений Covid-19 умерло 73 человека, в общем зафиксировано 18 927 летальных случаев. За сутки вылечиться удалось 4 693 пациентам, полностью преодолели болезнь 733 558 украинцев.
Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 526 человек. Лидерами по количеству новых заражений являются Запорожская область (528), Киев (504) и Львовская область (352).
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Распространение Covid-19 по регионам
- м. Киев — 504 (113 523);
- Винницкая область — 54 (22 921);
- Волынская область — 83 (33 488);
- Днепропетровская область — 234 (59 931);
- Донецкая область — 162 (37 560);
- Житомирская область — 91 (40 098);
- Закарпатская область — 50 (28 535);
- Запорожская область — 528 (55 546);
- Ивано-Франковская область — 104 (43 692);
- Киевская область — 301 (60 842);
- Кировоградская область — 7 (8 573);
- Луганская область — 12 (11 020);
- Львовская область — 352 (62 915);
- Николаевская область — 314 (32 473);
- Одесская область — 285 (72 600);
- Полтавская область — 269 (37 199);
- Ровенская область — 54 (41 632);
- Сумская область — 39 (41 536);
- Тернопольская область — 72 (34 406);
- Харьковская область — 63 (70 343);
- Херсонская область — 75 (18 234);
- Хмельницкая область — 26 (39 972);
- Черкасская область — 300 (40 025);
- Черновицкая область — 134 (40 637);
- Черниговская область — 145 (30 550).
Коронавирус в Украине 3 января
3 января коронавирус был подтвержден у 4 576 пациентов. Общее количество случаев составило 1 074 093.
Больше всего больных зафиксировали в Николаевской, Львовской и Одесской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине 3 января читайте на Фактах ICTV.