Курс доллара после новогодних праздников по состоянию на 4 января не изменился в цене. Без изменений осталась цена евро.
Так, цена за $1 сегодня составляет 28,27 грн. Евро 4 января стоит 34,73 грн/1 €, как и перед длительными выходными 31 декабря.
Стоимость российского рубля и польского злотого осталась также на том же уровне.
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Курс валют в Украине от НБУ на 4.01:
- $1 — 28,27 грн;
- €1 — 34,73 грн;
- 1 польский злотый — 7,63 грн;
- 10 российских рублей — 3,78 грн.
Что будет с курсом доллара в 2021 году
В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.
Между тем аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 28,4 грн за $1.
В то же время, согласно прогнозам финансистов, курс доллара в Украине в 2021 году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.