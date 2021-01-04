Курс доллара после новогодних праздников по состоянию на 4 января не изменился в цене. Без изменений осталась цена евро.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,27 грн. Евро 4 января стоит 34,73 грн/1 €, как и перед длительными выходными 31 декабря.

Стоимость российского рубля и польского злотого осталась также на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 4.01:

$1 — 28,27 грн;

€1 — 34,73 грн;

1 польский злотый — 7,63 грн;

10 российских рублей — 3,78 грн.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

Между тем аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 28,4 грн за $1.

В то же время, согласно прогнозам финансистов, курс доллара в Украине в 2021 году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.