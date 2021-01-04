В Министерстве внутренних дел считают, что обнародованные аудиозаписи, которые указывают на причастность белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета, подтверждают основную версию следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.

Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко. Он отметил, что не видит оснований, чтобы снять обвинения с фигурантов.

— В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение дела в суде это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления, — сказал он.

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Сейчас фигурантов по делу трое. Это рок-музыкант и военный Андрей Антоненко (известный также как Riffmaster), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (псевдоним “Лиса”) и военная медсестра Яна Дугар.

По версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку под авто, а затем осуществили взрыв.

На записях, которые обнародовали 4 января, якобы фигурирует екс-руководитель белорусского КГБ Вадим Зайцев.

В записи говорится, что “президент (Лукашенко, — Ред.) Ждет этих четких мер”, а методы “утопить и расстрелять” уже признаны неактуальными, поэтому стоит задача “спровоцировать природный подрыв, пожар, убийство и прочее”.

Источник: BBC Украина