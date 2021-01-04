В Министерстве иностранных дел Украины считают основной целью расследования катастрофы самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года привлечение к ответственности всех виновных.

Об этом шла речь во время разговора с канадскими родственниками погибших, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

— Есть единые цели — восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление, — подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина с помощью всех международных площадок будетнапоминать Ирану о его обязанности обеспечить объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы, а также привлечь к уголовной ответственности всех чиновников и военнослужащих, независимо от их должностей.

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Енин также подчеркнул, что Иран должен предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов и обеспечить достойный уровень денежных компенсаций родственникам погибших.

Правительство Ирана 30 декабря утвердило сумму в $150 тыс. компенсации, которую получат родные пострадавших в катастрофе Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года. Через несколько дней власти Ирана признала, что самолет сбили военные, приняв его за вражеский объект.

В целом погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Источник: Євген Єнін