ГНС предупредила налогоплательщиков о возможных сбоях в работе онлайн-сервисов 5 января с 22.00 до 1.00 6 января.

Причина – в связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного предоставителя электронных доверительных услуг информационно-справочного департамента налоговой.

Ведомство просит с пониманием отнестись к временным ограничениям доступа к электронным сервисам.

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В 2021 году изменятся счета для уплаты ЕСВ — Единого социального взноса.

Поэтому налогоплательщики должны обратиться в органы Государственной налоговой службы Украины по месту регистрации, чтобы получить новые счета для уплаты ЕСВ. Как узнать реквизиты для уплаты ЕСВ, читайте на Фактах ICTV.