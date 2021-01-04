В Украине заметно снизилась заполняемость коек с больными Covid-19

По состоянию на утро 4 января 2021 года в Украине для лечения больных коронавирусом отведено 66 тыс. коек, из них 55 409 мест обеспечены кислородом.

Заполненность больниц такими пациентами заметно снизилась, поскольку практически 35 тыс. коек, оснащенных кислородом, остаются свободными.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Сейчас 22 802 пациента пребывают в больницах Украины с диагнозом Covid-19, — отметил министр.

Коронавирус в Украине

4 января в Украине было подтверждено 4 158 новых случаев коронавируса, в частности заболело 170 детей и 163 медицинских работника. Всего за период пандемии зарегистрировано 1 078 251 заражений.

От осложнений Covid-19 умерло 73 человека, в общем зафиксировано 18 927 летальных случаев. За сутки вылечиться удалось 4 693 пациентам, полностью преодолели болезнь 733 558 украинцев.

Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 526 человек. Лидерами по количеству новых заражений являются Запорожская область (528), Киев (504) и Львовская область (352).