Военные моряки Украины пройдут обучение в США

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса Айленд пройдут обучение в США штате Мэриленд в течение двух месяцев.

Украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в акватории, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы. На практике проверят работы бортовых систем, средств навигации, связи и другого катерного оборудования и технических средств американского производства.

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В Министерстве обороны отметили, что в 2021 году США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще три катера.

— Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также анонсировали создание в составе ВМС Украины до конца текущего года полноценного дивизиона патрульных катеров класса Айленд.

Покупка турецких беспилотников

Военно-морские силы Украины планируют закупить турецкие беспилотные авиационные комплексы Bayraktar.

Командующий ВМС отметил, что Украина должна использовать все способы получения нужных кораблей, поэтому договорилась о производстве турецких корветов типа ADA. Их строительство начнется в Турции, а достраивать в Украине.