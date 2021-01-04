Как оформить уход за пожилым человеком в Украине

Вместе с оформлением ухода за пожилым человеком в Управлении труда и социальной защиты населения можно урегулировать вопросы наследства.

Если пожилой человек изъявляет желание передать в право собственности свое имущество лицу, которое осуществляет уход, есть три варианта:

завещание;

договор пожизненного содержания;

дарственная.

Все перечисленные документы оформляют у нотариуса. Завещание в любой момент можно изменить без ведома человека, на которого составлено завещание. Дарственная не имеет обратной силы. В этом документе можно лишь обозначить условия, при которых имущество перейдет в собственность другому человеку.

Договор пожизненного содержания – это также удобный способ законного оформления отношений между пожилым человеком и лицом, которое осуществляет уход. В нем можно указать все условия, права и обязанности, которые должны быть выполнены. В любой момент договор может быть расторгнут.

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