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Как оформить уход за пожилым человеком в Украине
Факты / Украина / Общество
Как оформить уход за пожилым человеком в Украине

Как оформить уход за пожилым человеком в Украине

Украинское законодательство предусматривает возможность оформить уход за одиноким пожилым человеком, которому 80 и больше лет, а также за инвалидом I группы. При этом лицо, которое будет ухаживать за престарелым человеком, сможет зарабатывать страховой стаж.

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Как оформить уход за пожилым человеком в Украине – смотрите в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Собираем информацию

Право оформить уход за одиноким пожилым человеком, которому исполнилось 80 лет, а также за инвалидом I группы, могут неработающие граждане трудоспособного возраста. При этом они будут зарабатывать страховой стаж.

Необходимо заключение лечебно-консультативной комиссии о том, что пожилой человек нуждается в постоянном уходе.

В 2020 году был пересмотрен порядок предоставления денежного пособия пожилым одиноким людям, которые нуждаются в посторонней помощи. Для лиц, которые достигли 80 лет, он составляет 40% от прожиточного минимума. С 1 декабря 2020 года сумма достигла 707,6 грн.

Шаг 2. Собираем необходимые документы

Чтобы оформить уход за пожилым человеком, понадобится:

  • паспорт пожилого человека и лица, которое будет осуществлять уход;
  • трудовая книжка с отметкой об отсутствии трудоустройства;
  • заключение лечебно-консультативной комиссии о том, что состояние здоровья позволяет предоставлять социальные услуги, то есть ухаживать за пожилым человеком;
  • справка МСЭК о установлении группы инвалидности у пожилого человека (при наличии);
  • заключение лечебно-консультативной комиссии о том, что человек нуждается в уходе (выдается органами охраны здоровья по месту жительства пенсионера).

Шаг 3. Обращаемся в Управление труда

Чтобы оформить уход за пожилым человеком, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации лица, которому нужна помощь.

Вместе с пакетом документов подаются заявления – от пожилого человека, а также от лица, которое будет осуществлять уход.

С момента подачи заявления будет назначено пособие.

Шаг 4. Решаем вопрос с наследством

Вместе с оформлением ухода за пожилым человеком в Управлении труда и социальной защиты населения можно урегулировать вопросы наследства.

Если пожилой человек изъявляет желание передать в право собственности свое имущество лицу, которое осуществляет уход, есть три варианта:

  • завещание;
  • договор пожизненного содержания;
  • дарственная.

Все перечисленные документы оформляют у нотариуса. Завещание в любой момент можно изменить без ведома человека, на которого составлено завещание. Дарственная не имеет обратной силы. В этом документе можно лишь обозначить условия, при которых имущество перейдет в собственность другому человеку.

Договор пожизненного содержания – это также удобный способ законного оформления отношений между пожилым человеком и лицом, которое осуществляет уход. В нем можно указать все условия, права и обязанности, которые должны быть выполнены. В любой момент договор может быть расторгнут.

С 1 января 2021 года минимальная пенсия в Украине увеличилась с 2 100 грн до 2 400 грн. Это касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж работы насчитывает 30 лет для мужчин и 25 лет — для женщин.

Фото: Dreamstime

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