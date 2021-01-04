Как оформить пособие при рождении ребенка — инструкция по получению детских пособий.

Чтобы подать заявку на помощь при рождении ребенка, обращаемся в Управление труда и социальной защиты населения.

Адрес и график работы нужного отделения узнаем на сайте своей районной госадминистрации.

С собой приносим те же документы, что и для электронной подачи.