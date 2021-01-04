Как оформить пенсию по инвалидности в Украине

Согласно статье 32 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, лица, которым установлена ​​инвалидность, имеют право на пенсию в зависимости от группы, при наличии необходимого страхового стажа на момент наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.

Так, для лиц с инвалидностью I группы необходимо иметь от 1-го до 10-ти лет страхового стажа в зависимости от их возраста. В частности, до достижения 25 лет включительно необходимо иметь 1 год страхового стажа, а лицам от 54 лет до достижения 59 лет включительно — 10 лет.

Для лиц с инвалидностью II и III групп закон предусматривает приобретение от 1-го до 14-ти лет страхового стажа. Например, до достижения 23 лет включительно необходимо иметь 1 год страхового стажа, а лицам от 56 лет до достижения 59 лет включительно — 14 лет.

Пенсия по инвалидности в зависимости от группы назначается в таких размерах:

лицам с инвалидностью I группы — 100% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью II группы — 90% пенсии по возрасту;

лицам с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту.

В то же время пенсии в Украине выплачиваются в размере не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.