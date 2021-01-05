Артем Лезин стал заместителем министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко с цифрового развития. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины 5 января.

— Считаю, что мой опыт поможет в построении цифрового фундамента для министерства, культуры взаимодействия с внешней экосистемой и запуска новых проектов, — сказал Лезин после назначения.

Новоназначенный заместитель Ткаченко окончил Киевский политехнический институт им. Сикорского. После университета он более 10 лет работал с диджитал-технологиями, в частности занимался внедрением диджитал-проектов в корпоративной сфере.

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Увеличение расходов для Минкультуры

В декабре глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил об увеличении расходов из государственного бюджета.

На 2021 год государство выделило более 12,5 млрд грн на культуру, туризм и информационную политику.

Фото: Артем Лезин