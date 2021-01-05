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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Доллар и евро снова подорожали: курс валют в Украине на 5 января

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 5 января.

2021 год для американского доллара начался с подорожания на 16 копеек — до 28,43 грн/$.

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Курс евро регулятор установил на уровне 34,93 грн/€, что является максимум для европейской валюты за последние три года. Выше курс был только 30 января 2018 года – 34,96 грн/€.

Курс валют в Украине от НБУ на 5.01:

  • $1 — 28,2746 грн;
  • €1 — 34,7396 грн;
  • 1 польский злотый — 7,6348 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7823 грн.

Курс валют НБУ на 5 января 2021 в Украине

Курс доллара в 2021 году

В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

Между тем аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 28,4 грн за $1.

В то же время, согласно прогнозам финансистов, курс доллара в Украине в 2021 году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

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