Курс валют НБУ на 5 января 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 5 января.
2021 год для американского доллара начался с подорожания на 16 копеек — до 28,43 грн/$.
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Курс евро регулятор установил на уровне 34,93 грн/€, что является максимум для европейской валюты за последние три года. Выше курс был только 30 января 2018 года – 34,96 грн/€.
Курс валют в Украине от НБУ на 5.01:
- $1 — 28,2746 грн;
- €1 — 34,7396 грн;
- 1 польский злотый — 7,6348 грн;
- 10 российских рублей — 3,7823 грн.
Курс доллара в 2021 году
В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.
Между тем аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 28,4 грн за $1.
В то же время, согласно прогнозам финансистов, курс доллара в Украине в 2021 году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.