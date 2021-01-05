Во время локдауна в Киеве может измениться интервал движения транспорта

Во время усиленного карантина с 8 по 24 января в Киеве могут внести изменения в работу общественного транспорта. Троллейбусы, маршрутные такси, автобусы и трамваи будут перевозить только такое количество пассажиров, которое соответствует количеству мест.

Также может измениться интервал движения муниципального транспорта. В метро будут действовать ограничения на вход и выход. Об этом пассажиров будут сообщать с помощью звуковых объявлений.

Киевская городская государственная администрация призывает пользоваться транспортом только при необходимости.

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Будут ли изменения в движении поездов во время локдауна

Укрзализныця обеспечит курсирование поездов во время январского локдауна. Для минимизации рисков заражения в поездах будут проводить все необходимые противоэпидемические мероприятия. Пассажиры обязательно должны носить маски.