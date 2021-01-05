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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Размер помощи при рождении ребенка в Украине 2021 — суммы выплат

После рождения ребенка родители в Украине в 2021 году будут получать помощь в размере 41 280 грн.

Из этой суммы единоразовая выплата сразу после родов составляет 10 320 грн.

Кроме того, в течение следующих трех лет (36 месяцев) родители будут получать ежемесячно фиксированную сумму — 860 грн.

Читайте: Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год

В течение года сумму выплат могут посмотреть.

Возвращение Пакета малыша

В 2021 году правительство вернуло украинцам одноразовую натуральную помощь в виде Пакетов малыша.

Решение приняли на заседании Кабмина 25 ноября 2020 года. В то же время родители смогут выбирать, как получать помощь: в денежной или натуральной форме.

Подробнее о помощи родителям при рождении ребенка в Украине читайте в материалах на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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