После рождения ребенка родители в Украине в 2021 году будут получать помощь в размере 41 280 грн.

Из этой суммы единоразовая выплата сразу после родов составляет 10 320 грн.

Кроме того, в течение следующих трех лет (36 месяцев) родители будут получать ежемесячно фиксированную сумму — 860 грн.

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В течение года сумму выплат могут посмотреть.

Возвращение Пакета малыша

В 2021 году правительство вернуло украинцам одноразовую натуральную помощь в виде Пакетов малыша.

Решение приняли на заседании Кабмина 25 ноября 2020 года. В то же время родители смогут выбирать, как получать помощь: в денежной или натуральной форме.

Подробнее о помощи родителям при рождении ребенка в Украине читайте в материалах на Фактах ICTV.