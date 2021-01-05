После успешного тестирования МОН начало активное распространение бесплатного сервиса электронных журналов и дневников среди украинских школ, которые еще не пользуются им.

Модуль E-Journal является частью модернизированной государственной системы АІКОМ в сфере образования.

— Все остальные школы смогут получить бесплатный доступ к электронным журналам и консультационную поддержку по подключению сервиса и использованию, — сказал заместитель министра образования и науки по вопросам цифровизации Артур Селецкий.

Сервис содержит данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания, которые будут заполнять учителя. А родители и ученики получат доступ к этой информации с помощью логина и пароля.

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Благодаря е-дневникам родители всегда будут знать, как учится их ребенок, и получить советы учителей, а ученики смогут следить за расписанием и получать задания.

Разработка системы E-Journal началась осенью 2020 года. В декабре стартовала опытная эксплуатация электронных дневников и журналов для школ.

За первые дни работы сервиса в открытом режиме к нему подключились более 100 школ.