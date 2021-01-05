Дело Шеремета: полиция запланировала следственные действия с владельцем записи

В Национальной полиции Украины готовы провести следственные действия с лицом, который является распорядителем звукозаписи, на которой неизвестными обсуждается убийство Павла Шеремета, ведь следователи заинтересованы в получении дополнительной информации о деле.

Правоохранители сформировали группу из представителей Нацполиции и Офиса генпрокурора, которая должна поехать в страну, где находится владелец записи.

Также этому лицу как свидетелю подготовили официальное приглашение в Украину для участия в следственных действиях, ему готовы гарантировать охрану.

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Дело о исполнителях убийства Шеремета уже рассматривается в суде.

В то же время информация о так называемом белорусском следе касается исключительно заказчиков убийства журналиста. Материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве.

Убийство Шеремета

В деле об убийстве Павла Шеремета появились новые подробности.

Следствию стало известно об аудиозаписях, которые указывают на причастность белорусских спецслужб к убийству журналиста. Они подтверждают основную версию следствия, однако на самом деле ветеранов АТО и волонтеров не отображаются.

Подробнее о деле об убийстве Шеремета читайте на Фактах ICTV.