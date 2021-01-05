Конституционный суд выдал новое заявление по указу Зеленского

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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

В КСУ выразили обеспокоенность относительно отстранения Тупицкого

Конституционный суд подчеркнул свою независимость и неприкосновенность, которую обеспечивает ему Конституция Украины, и призвал все органы государственной власти соблюдать основной закон Украины и не вмешиваться в работу суда.

Об этом заявили судьи во время Зборов 5 января в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого.

Судьи отметили, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а законы и другие нормативно-правовые акты должны соответствовать ей. Они отметили, что уволить судью КСУ от обязанностей можно только в случае прекращения его полномочий, задержания или содержания под стражей или арестом.

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— Судья Конституционного суда Украины осуществляет свои полномочия, руководствуясь Конституцией и Законом Украины О Конституционном суде Украины, на основе верховенства права (часть первая статьи 24 закона О Конституционном суде Украины), — заявили судьи.

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Также в КСУ обратили внимание на то, что несоблюдение органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным конституционный контроль, который обеспечивает верховенство Конституции.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого “юридически ничтожным”, и призвали его отменить.

Источник: Конституционный суд Украины 

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