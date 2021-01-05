Умер экс-нардеп Анатолий Бутенко

В Одессе на 83-м году жизни умер бывший руководитель Одесской области, заслуженный деятель науки и техники Украины, народный депутат первого созыва Анатолий Бутенко.

Бутенко был председателем Одесской области в 1980-90-х годах.

Трудовой путь он начал в 17 лет рабочим литейно-механического завода, работал технологом Одесского завода радиально-сверлильных станков, главным инженером Одесского ремонтно-механического завода.

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В 1990 году Анатолий Бутенко стал народным депутатом Украины первого созыва. Он работал в комиссии по вопросам обороны и государственной безопасности.

Также он развился как ученый, получил степень доктора экономических наук.

Бутенко последние годы возглавлял отдел развития предпринимательства Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

Смерть Кернеса

17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Из-за трудностей с лечением политика транспортировали под надзор немецких медиков в берлинскую клинику Шарите.

Трехмесячное лечение не дало результата, а уже 11 декабря у чиновника отказала вторая почка, тогда его подключили к диализу. Через шесть дней после этого болезнь завершилась летальным исходом.