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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

В Украине 5,3 тыс. случаев коронавируса в сутки, выздоровевших почти втрое больше

По состоянию на утро вторника, 5 января, коронавирус в Украине обнаружили уже у 1 083 585 человек.

За минувшие сутки добавилось 5 334 случая Covid-19. Было осуществлено более 39,2 тыс. тестирований.

Также за 4 января в Украине:

  • госпитализированы — 1 280 человек;
  • летальных случаев — 202;
  • выздоровели — 13 850 человек;

С начала пандемии коронавирус в Украине унес жизни 19 129 пациентов. Побороли опасный вирус 747 408 украинцев.

Количество случаев Covid-19 в регионах за сутки

  • Киев — 846 случаев;
  • Винницкая область — 76 случаев;
  • Волынская область — 86 случаев;
  • Днепропетровская область — 320 случаев;
  • Донецкая область — 269 случаев;
  • Житомирская область — 77 случаев;
  • Закарпатская область — 65 случаев;
  • Запорожская область — 418 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 61 случай;
  • Киевская область — 266 случаев;
  • Кировоградская область — 25 случаев;
  • Луганская область — 33 случая;
  • Львовская область — 371 случай;
  • Николаевская область — 87 случаев;
  • Одесская область — 682 случая;
  • Полтавская область — 376 случаев;
  • Ровенская область — 137 случаев;
  • Сумская область — 59 случаев;
  • Тернопольская область — 53 случая;
  • Харьковская область — 313 случаев;
  • Херсонская область — 84 случая;
  • Хмельницкая область — 40 случаев;
  • Черкасская область — 376 случаев;
  • Черновицкая область — 127 случаев;
  • Черниговская область — 87 случаев.

Локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украинес 8 до 24 января 2021 года.

Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.

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