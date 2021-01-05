По состоянию на утро вторника, 5 января, коронавирус в Украине обнаружили уже у 1 083 585 человек.
За минувшие сутки добавилось 5 334 случая Covid-19. Было осуществлено более 39,2 тыс. тестирований.
Также за 4 января в Украине:
- госпитализированы — 1 280 человек;
- летальных случаев — 202;
- выздоровели — 13 850 человек;
С начала пандемии коронавирус в Украине унес жизни 19 129 пациентов. Побороли опасный вирус 747 408 украинцев.
Количество случаев Covid-19 в регионах за сутки
- Киев — 846 случаев;
- Винницкая область — 76 случаев;
- Волынская область — 86 случаев;
- Днепропетровская область — 320 случаев;
- Донецкая область — 269 случаев;
- Житомирская область — 77 случаев;
- Закарпатская область — 65 случаев;
- Запорожская область — 418 случаев;
- Ивано-Франковская область — 61 случай;
- Киевская область — 266 случаев;
- Кировоградская область — 25 случаев;
- Луганская область — 33 случая;
- Львовская область — 371 случай;
- Николаевская область — 87 случаев;
- Одесская область — 682 случая;
- Полтавская область — 376 случаев;
- Ровенская область — 137 случаев;
- Сумская область — 59 случаев;
- Тернопольская область — 53 случая;
- Харьковская область — 313 случаев;
- Херсонская область — 84 случая;
- Хмельницкая область — 40 случаев;
- Черкасская область — 376 случаев;
- Черновицкая область — 127 случаев;
- Черниговская область — 87 случаев.
Локдаун в Украине
В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.
Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.
Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.