По состоянию на утро вторника, 5 января, коронавирус в Украине обнаружили уже у 1 083 585 человек.

За минувшие сутки добавилось 5 334 случая Covid-19. Было осуществлено более 39,2 тыс. тестирований.

Также за 4 января в Украине:

госпитализированы — 1 280 человек;

летальных случаев — 202;

выздоровели — 13 850 человек;

С начала пандемии коронавирус в Украине унес жизни 19 129 пациентов. Побороли опасный вирус 747 408 украинцев.

Количество случаев Covid-19 в регионах за сутки

Киев — 846 случаев;

Винницкая область — 76 случаев;

Волынская область — 86 случаев;

Днепропетровская область — 320 случаев;

Донецкая область — 269 случаев;

Житомирская область — 77 случаев;

Закарпатская область — 65 случаев;

Запорожская область — 418 случаев;

Ивано-Франковская область — 61 случай;

Киевская область — 266 случаев;

Кировоградская область — 25 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Львовская область — 371 случай;

Николаевская область — 87 случаев;

Одесская область — 682 случая;

Полтавская область — 376 случаев;

Ровенская область — 137 случаев;

Сумская область — 59 случаев;

Тернопольская область — 53 случая;

Харьковская область — 313 случаев;

Херсонская область — 84 случая;

Хмельницкая область — 40 случаев;

Черкасская область — 376 случаев;

Черновицкая область — 127 случаев;

Черниговская область — 87 случаев.

Локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.

Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.