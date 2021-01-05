Украинская экономика может вырасти в 2021-м на 3%, после падения на 5,5% в прошлом году. Однако это лишь при условии, что в стране в течение года будет проходить масштабная вакцинация от коронавируса.

Такой прогноз предоставил Всемирный банк.

Однако рост экономики может тормозить отсутствие решительных действий по обузданию пандемии, а также остановка реформ, способствующих росту инвестиций.

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— По-прежнему ситуация с бюджетом серьезно осложняться пандемией и необходимостью предоставления защиты уязвимым слоям населения. Увеличение дефицита бюджета, обязательства по обслуживанию государственного долга и высокий уровень неопределенности будут сдерживать необходимые частные инвестиции, — отметили в пресс-службе Всемирного банка.

Открытие рынка земли в середине 2021 года — это шанс для Украины в полной мере воспользоваться возможностями, которые предоставляет ее сельскохозяйственный сектор.

— Одним из ключевых уроков этого глобального кризиса является важность укрепления макроэкономической устойчивости. Сохранение регуляторной независимости НБУ, как и раньше, будет иметь решающее значение для сохранения доверия и устойчивости, — добавили во Всемирном банке.

Прогноз роста экономики на 2021

Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году почти на 5%.

По его словам, для этого есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага страны.

Источник: World Bank Ukraine