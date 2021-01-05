Иран передал Украине финальный проект технического отчета о катастрофе пассажирского самолета МАУ под Тегераном.

Об этом сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его заместитель Евгений Енин.

— Отчет передали вечером 31 декабря, с пятой попытки. Сейчас все компетентные органы тщательно его изучают, — сказал Енин.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина за 60 дней должна рассмотреть документ и внести комментарии и замечания к нему. Отчет обнародуют только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO).

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Он добавил, что это важный этап для дальнейшего движения вперед, ведь без этого отчета было бы невозможно добиться выплаты компенсаций и всеобщей справедливости.

30 декабря власти Ирана заявили об окончании расследования по катастрофе самолета МАУ. Также они определили сумму компенсации для семей погибших в размере $150 тыс.

Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не получала никаких официальных сообщений по поводу компенсаций.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из Тегерана. Через несколько дней власти Ирана признали, что самолет сбили военные, приняв его за вражеский объект.

В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 гражданина Канады.

Источник: Суспільне, Обозреватель