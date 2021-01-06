Министерство здравоохранения Украины против отмены и переноса январского локдауна, который начнется 8 числа и продлится до 24-ого, несмотря на распространение в СМИ информации о пересмотре жестких мер.

Об этом во время брифинга 6 января заявил глава ведомства Максим Степанов.

— Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тыс. случаев коронавируса, ежедневно от болезни умирает около 200 человек, — уточнил Максим Степанов.

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По словам министра, граждан и представителей бизнеса заранее предупредили об ужесточении карантина, и во время личных бесед предприниматели заверили в готовности к введению таких мер.

В ведомстве настаивают на ужесточении карантина, ведь после праздников ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом.

Локдаун в Украине

В Украине ввели жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года в связи с распространением коронавируса.

Меры затронут деятельность части украинского бизнеса.

Подробнее о мерах и ограничениях локдауна в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.