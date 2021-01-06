На 6 января Нацбанк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,40 грн/$.

То есть за день американская валюта подешевела на 3 копейки после значительного роста курса накануне.

Европейская валюта потеряла 9 копеек. Ее курс 6 января составляет 34,84 грн/€.

В то же время польский злотый и российский рубль немного подорожали.

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Курс валют в Украине от НБУ на 6.01:

$1 — 28,40 грн;

€1 — 34, 84 грн;

1 польский злотый — 7,6607 грн;

10 российских рублей — 3,7951 грн.

Курс доллара в 2021

В Кабмине прогнозируют курс доллара в 2021 году на уровне 28,6 грн за $1.

В то же время, согласно прогнозам финансистов, курс американской валюты будет колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.