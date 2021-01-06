Катастрофа МАУ: Украина должна подать замечания к отчету в течение 60 дней

В течение 60 дней Украина вместе с другими странами должна доработать проект технического отчета от Ирана относительно обстоятельств катастрофы самолета МАУ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире Громадського радио.

По его словам, украинская сторона очень довольна этим результатом, который стоил чрезвычайной концентрации усилий не только Украине, но и международным партнерам — Канаде, Великобритании, Швеции и Афганистану.

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— Иранская сторона должна или учесть, или не учесть наши замечания и предложения, о чем в дальнейшем будет проинформирован Совет ICAO. Сейчас трудно установить конкретную дату (доработки проекта технического отчета. — Ред.), но я более чем уверен, что мы уложимся в установленные конвенцию 60-дневный срок, — заявил Енин.

Технический отчет требует доработки со стороны других стран-участниц технического расследования, в том числе государства-эксплуатанта, государства-производителя воздушного судна (США) и других заинтересованных сторон.

— Именно на основе технического отчета иранская сторона будет вынуждена произвести весь комплекс мероприятий по устранению пробелов и недостатков в системе обеспечения безопасности в небе над Ираном, — рассказал замминистра.

Также именно на основе результатов технического расследования в значительной степени будет определяться размер компенсаций, которую иранская сторона должна выплатить родственникам погибших.

31 декабря Иран передал Украине финальный проект технического отчета о катастрофе пассажирского самолета МАУ под Тегераном.

30 декабря власти Ирана заявили об окончании расследования по катастрофе самолета МАУ. Также они определили сумму компенсации для семей погибших в размере $150 тыс.