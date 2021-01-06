Украина активно ведет переговоры с производителями вакцины против коронавируса. Сотрудничество с китайским разработчиком, компанией Синовак (Sinovac Biotech), не является единственным направлением работы.

Об этом во время брифинга 6 января сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— В ближайшее время будут подписаны договора с другими компаниями, которые будут поставлять вакцины в Украину, — отметил Максим Степанов.

Читайте: Поставки в Украину китайской Covid-вакцины: что будет, если вещество не утвердят

В то же время министр уточнил, почему пока не разглашается информация о конкретных компаниях. По его словам, до подписания соглашения ведомство не имеет права разглашать данные о производителе и стадии переговоров.

Вакцинация против коронавируса

В мире активно продолжается вакцинация против вируса.

Сейчас прививки делают в более чем 30 странах мира, отчитываются в ВОЗ.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.