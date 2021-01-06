Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МИД проверить информацию о проведении в стране подпольной вакцинации от коронавируса препаратами неизвестного происхождения, которую ранее распространили СМИ.

Глава правительства отметил, что он является сторонником проведения прививок, но только по плану, утвержденному Минздравом, и веществами, которые прошли проверку.

— Первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с коронавирусом, — напомнил Денис Шмыгаль о плане вакцинации в Украине.

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По его словам, он также планирует сделать прививку за свой счет во вторую или третью очередь, но только тогда, когда официально зарегистрированное вещество поступит в украинские клиники.

Вакцинация в Украине

СМИ сообщили, что в Киеве начали проводить подпольную VIP-вакцинацию от коронавируса, во время которой состоятельным людям предлагают сделать прививки на базе частных клиник вакцинами от Pfizer и BioNTech, которых пока официально нет в стране.

В то же время в Украине утвердили план иммунизации, согласно которому первыми вакцинируют врачей и пенсионеров. Вакцина, по прогнозам Минздрава, должна поступить в страну ближе к весне.

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Источник: Денис Шмыгаль