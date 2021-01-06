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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Щедрик от Воздушных сил ВСУ: как военные поздравили украинцев с Рождеством

Военные поздравили украинцев с Рождеством, исполнив Щедрик — всемирно известное произведение композитора Николая Леонтовича.

Центр военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ записал почти трехминутное яркое видео.

Эта рождественская мелодия зазвучала по-особенному в исполнении военного оркестра.

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Президент Владимир Зеленский также поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

Он пожелал всем, чтобы радость и тепло этого праздника объединили Украину, подчеркнув, что нынешнее Рождество особенное, поскольку традиционное колядование должно быть безопасным для людей.

— Всем веселого Рождества, счастья и крепкого здоровья, чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кутьи и всех 12 блюд на столе, — сказал глава государства.

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