Военные поздравили украинцев с Рождеством, исполнив Щедрик — всемирно известное произведение композитора Николая Леонтовича.
Центр военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ записал почти трехминутное яркое видео.
Эта рождественская мелодия зазвучала по-особенному в исполнении военного оркестра.
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Президент Владимир Зеленский также поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
Он пожелал всем, чтобы радость и тепло этого праздника объединили Украину, подчеркнув, что нынешнее Рождество особенное, поскольку традиционное колядование должно быть безопасным для людей.
— Всем веселого Рождества, счастья и крепкого здоровья, чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кутьи и всех 12 блюд на столе, — сказал глава государства.