Что приготовить на Рождество 7 января 2021: продукты и блюда

7 января наступит долгожданное Рождество. Сочельник накануне Рождества — это последний день долгого поста, на который принято готовить 12 постных блюд, чтобы почтить каждого из 12 апостолов.

В этот вечер готовят голодную кутью, каждый ингредиент которой — определенный символ. Зерна символизируют вечную жизнь, мед — крепкое здоровье и сладость будущей жизни, а мак с орехами — благосостояние, достаток и плодородие.

Зато на само Рождество застолье должно быть пышным, на столе появляются крепкие напитки, мясные блюда, домашние колбасы, сладости.

Факты ICTV подготовили для вас рецепты семи праздничных блюд из Украины и мира, которые украсят светлый праздник Рождества и придутся всем по вкусу.

Рождественский гусь с яблоками и черносливом

Настоящий король рождественского застолья, аппетитный и простой в приготовлении запеченный гусь обязательно понравится вашим близким.

Для приготовления вам понадобится:

целая выпотрошенная тушка гуся;

0.5 кг яблок;

150 г чернослива;

специи;

чеснок;

измельченный имбирь;

растительное масло.

Хорошо промойте тушку и удалите пеньки от перьев, если они есть. Подготовьте смесь специй, смешайте три столовых ложки крупной соли, чабрец, черный и красный перцы по вкусу, измельченную паприку, имбирь и ваши любимые приправы. Тщательно смешайте, в смесь добавьте несколько ложек масла и натрите 3-4 зубчика чеснока и еще раз перемешайте до однородной массы.

Тушку гуся натрите снаружи и внутри, оставьте в холодильнике в пакете для запекания на ночь, чтобы тщательно промариновалась.

Начинку готовим прямо перед запеканием. Яблоки и чернослив желательно выбирать не слишком сладкие, яблоки нарезать на четвертинки, убрать семечки, чернослив просто помыть. Нафаршируйте гуся полностью, завяжите пакет и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку минимум на два часа, потом разрежьте и откройте пакет, верните еще на 20 минут.

Форель в лаваше

Это блюдо обязательно придется по вкусу ценителям рыбных блюд. Для него филе форели очистите от костей и кожи и порежьте на кусочки 10 см длиной и 2 см толщиной, посыпьте солью, перцем и смажьте соком лимона.

Большой лист лаваша разрежьте на прямоугольные кусочки 10 на 15 см, на короткий край положите кусочек форели, немного зелени и несколько кусочков сливочного масла, сверните.

Выложите рулетики в форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. За пять минут до готовности переверните каждый рулетик на другую сторону.

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Салат Рождественский венок

Если вы хотите приготовить не только вкусный, но и красивый салат, этот вариант именно для вас.

200 г отварного куриного филе нарезаем небольшими кусочками. Три яйца, три вареные картофелины, 100 г твердого сыра и две моркови натираем на терке, не перемешиваем. Грецкие орехи измельчаем в блендере, а укроп ножом.

Внутрь тарелки ставим стакан, чтобы наш салат имел форму венка. Выкладываем поочередно слоями картофель, филе, орехи, сыр, морковь и яйца, каждый слой смазываем майонезом.

Вилкой корректируем край и обильно украшаем укропом, чтобы венок стал зеленым как елка.

Мясной пирог

Мясной пирог из песочного теста — праздничное и вкусное блюдо, которое непременно украсит рождественский стол.

Два желтка взбиваем с 200 г подтопленного сливочного масла, сахаром и солью. Добавляем 200 г сметаны, разрыхлитель и начинаем вводить муку, понемногу вымешивая. Всего в тесто нужно добавить 300 г муки, при дальнейшем замешивании руками можно добавить еще 50. Готовое тесто отправляем в холодильник на полтора часа.

Для начинки делаем фарш из отварной свиной лопатки, добавляем чеснок. На сковороде делаем зажарку из лука, в которую добавляем паприку, тмин и любимые специи. Смешиваем лук с фаршем, солим, добавляем несколько ложек бульона для сочности.

В смазанную маслом форму выкладываем раскатанную большую часть теста, в середину добавляем начинку и равномерно распределяем. Остальную часть раскатываем, накрываем пирог и делаем защипы на краях.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.

Рождественское ореховое печенье

Это печенье пахнет по-рождественски, орехами и имбирем, а готовится очень просто.

70 г фундука измельчаем в блендере в мелкую крошку, половину отсыпаем. В то, что осталось, добавляем 50 г сахара, одну чайную ложку ванильного сахара, немножко соли и кардамон и измельчаем еще раз. После этого добавляем 50 г сливочного масла и одно яйцо, перемешиваем.

В полученную массу постепенно добавляем 100 г муки и замешиваем тесто, оставляем в холоде на час.

Затем разделяем и катаем небольшие шарики, которые обваливаем в той ореховой крошке, которую отсыпали вначале. Выкладываем печенье в форму на бумагу для выпекания и ставим в нагретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут

Запеченные яблоки с медом и орехами

Для детей можно приготовить полезную рождественскую сладость без сахара. Для этого в яблоке вырезаем хвостик, делаем неглубокое отверстие диаметром до 2 см. В отверстие кладем несколько любимых орешков и полложки меда.

Яблоки выкладываем в форму и выпекаем полчаса в разогретой до 160-180 градусов духовке.

Имбирные пряники

Имбирные пряники — традиционный рождественский десерт во многих странах. Для его приготовления 100 г маргарина необходимо растереть с 200 г коричневого сахара, добавить мед, одно яйцо и две столовые ложки воды. В отдельной емкости смешать 430 г муки, четверть чайной ложки разрыхлителя, две чайные ложки сушеного имбиря и корицы.

Постепенно смешиваем влажную смесь с мукой и замешиваем тесто, охлаждаем до двух часов.

Раскатываем тесто и вырезаем пряники желаемой формы, отправляем в разогретую духовку на 10 минут.