Тернополь не будет вводить локдаун с 8 января

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила не вводить дополнительные ограничения в Тернополе с 8 по 24 января.

Об этом заявил городской председатель Тернополя Сергей Надал в видеообращении.

— В последние дни у нас не то, что нет роста количества больных Covid-19, а, наоборот, идет уменьшение количества людей, которые болеют, находятся в наших больницах, — заявил мэр.

Также он добавил, что в городе практически нет больных среди детей и работников учебных заведений, тогда комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений тем, которые действовали ранее.

С 11 января школы в Тернополе заработают школы, власти рекомендуют не прекращать деятельность субъектам хозяйствования. Соответствующие решения город примет и обнародует 6 января.