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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Выздоровевших вдвое больше: в Украине за сутки 6 911 случаев Covid-19

По состоянию на утро 6 января в Украине за сутки обнаружили 6 911 случаев Covid-19, всего — 1 090 496.

В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.

Госпитализация понадобилась 2 978 пациентам.

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От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 228 человек. С начала пандемии в Украине зафиксировали 19 357 летальных случаев.

14 490 человек — выздоровели от коронавируса за последние сутки, всего — 761 898.

Сколько человек заболели за последние сутки в регионах:

  • г. Киев — 931 случай;
  • Винницкая область — 158 случаев;
  • Волынская область — 135 случаев;
  • Днепропетровская область — 225 случаев;
  • Донецкая область — 259 случаев;
  • Житомирская область — 88 случаев;
  • Закарпатская область — 76 случаев;
  • Запорожская область — 622 случая;
  • Ивано-Франковская область — 120 случаев;
  • Киевская область — 596 случаев;
  • Кировоградская область — 65 случаев;
  • Луганская область — 187 случаев;
  • Львовская область — 324 случая;
  • Николаевская область — 120 случаев;
  • Одесская область — 668 случаев;
  • Полтавская область — 309 случаев;
  • Ровенская область — 243 случая;
  • Сумская область — 115 случаев;
  • Тернопольская область — 161 случай;
  • Харьковская область — 557 случаев;
  • Херсонская область — 117 случаев;
  • Хмельницкая область — 316 случаев;
  • Черкасская область — 345 случаев;
  • Черновицкая область — 139 случаев;
  • Черниговская область — 35 случаев.

Локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украинес 8 до 24 января 2021 года.

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