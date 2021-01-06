Война на Донбассе: боевики 4 раза открывали огонь, с начала суток — дважды

За минувшие сутки в районе проведения ООС было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

На Приазовье, неподалеку населенных пунктов Гнутово и Водяное боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки враг стрелял из ручного противотанкового гранатомета, а у Пищевика — из стрелкового оружия.

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С начала суток, 6 января, уже зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также — крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Сутки на Донбассе

4 января российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня в зоне проведеня ООС.

Неподалеку Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Гнутово, противник дважды обстреливал позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.