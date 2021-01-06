Украинские воинские звания перевели на коды военных рангов Североатлантического Альянса.

Соответствующий указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116 подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

— Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, который обеспечивает совместимость с вооруженными силами государств-членов, — отметил Таран.

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Министр обороны утверждает, что это решение изменит систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Это станет частью проекта Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

В сентябре 2020 министерство обороны Украины представило изменения в эмблемах военнослужащих Вооруженных сил.

ВСУ отказывается от образцов военной одежды времен Советского Союза и возвращает себе символы, которые использовали во времена Национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов.