Право на пенсию имеют все граждане после 60 лет с соответствующим стажем работы, а также переселенцы со справкой ВПЛ — справкой внутренне перемещенного лица. На украинском — ВПО (внутрішньо-переміщена особа)

Начиная с 2019 года, такая справка не является обязательным условием для получения пенсии. Однако в таком случае необходима прописка на подконтрольной территории Украины.

Еще одним условием для переселенцев является обязательное постоянное проживание на территории Украины с возможным посещением оккупированных территорий, однако не более, чем на 60 суток.