ШАГ 1. Определяем, кто из переселенцев может получать пенсию в Украине
Право на пенсию имеют все граждане после 60 лет с соответствующим стажем работы, а также переселенцы со справкой ВПЛ — справкой внутренне перемещенного лица. На украинском — ВПО (внутрішньо-переміщена особа)
Начиная с 2019 года, такая справка не является обязательным условием для получения пенсии. Однако в таком случае необходима прописка на подконтрольной территории Украины.
Еще одним условием для переселенцев является обязательное постоянное проживание на территории Украины с возможным посещением оккупированных территорий, однако не более, чем на 60 суток.
ШАГ 2. Собираем пакет документов
Для назначения пенсии переселенцам необходимо собрать следующий пакет документов:
- Паспорт гражданина Украины и дополнительная фотография;
- Идентификационный код;
- Действительные документы о стаже (дипломы об образовании, трудовая книжка, военный билет и т.п.);
- Удостоверение особого статуса (участник ликвидации на ЧАЭС, ветеран войны, ребенок войны, донор и т.п.).
Важно: если у пенсионера-переселенца нет прописки на подконтрольной территории Украины, для назначения пенсии ему обязательно нужно взять справку ВПЛ.
Ее можно получить в любом из местных управлений соцзащиты населения на территории Украины.
Шаг 3. Подаем необходимые документы в Пенсионный фонд
Собранный пакет всех необходимых документов, удостоверений, заявлений и фото можно подать в любое управление ПФ, независимо от фактического места проживания.
Полный перечень управлений Пенсионного фонда Украины с адресами здесь.
Если из-за карантина или других уважительных причин пенсионер-переселенец не имеет возможности собственноручно оформить пенсионные выплаты в Пенсионном фонде, это можно сделать, не выходя из дома.
Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в онлайн-режиме примет пакет документов, которые перед этим необходимо будет отсканировать и сохранить на компьютере.
Также пенсионер должен владеть собственной и, главное, заверенной электронной подписью.
Обратите внимание! Для оформления заявления на назначение пенсии онлайн необходима регистрация на сайте.
Главное условие регистрации — личное посещение территориального органа Пенсионного фонда.
ШАГ 4. Ждем назначения пенсии
После того как Пенсионный фонд принял личное обращение переселенца-пенсионера, решающее слово предоставляется комиссиям при государственных администрациях.
На заседании таких комиссий происходит обсуждение назначений (или восстановлений) пенсионных выплат для внутренне перемещенных лиц.
В частности, проверяется аутентичность предоставленных в Пенсионный фонд документов и история посещений оккупированных территорий Донбасса.
По скептическим подсчетам, такие проверки могут длиться два-три месяца.