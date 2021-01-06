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Как оформить пенсию переселенцам в Украине
Факты / Украина / Общество
Как оформить пенсию переселенцам в Украине

Как оформить пенсию переселенцам в Украине

Все пенсионеры, которые после 2014 года во время русско-украинской войны оказались на неподконтрольной территории Донбасса, могут получать социальные выплаты в Украине.

Получив статус внутренне перемещенных лиц, жители Донбасса могут рассчитывать на украинские пенсии.

Самое главное о пенсиях переселенцам, и какие документы нужно собрать, чтобы оформить пенсию в Украине переселенцу, рассказывают Факты ICTV.

ШАГ 1. Определяем, кто из переселенцев может получать пенсию в Украине

Право на пенсию имеют все граждане после 60 лет с соответствующим стажем работы, а также переселенцы со справкой ВПЛ — справкой внутренне перемещенного лица. На украинском — ВПО (внутрішньо-переміщена особа)

Начиная с 2019 года, такая справка не является обязательным условием для получения пенсии. Однако в таком случае необходима прописка на подконтрольной территории Украины.

Еще одним условием для переселенцев является обязательное постоянное проживание на территории Украины с возможным посещением оккупированных территорий, однако не более, чем на 60 суток.

ШАГ 2. Собираем пакет документов

Для назначения пенсии переселенцам необходимо собрать следующий пакет документов:

  • Паспорт гражданина Украины и дополнительная фотография;
  • Идентификационный код;
  • Действительные документы о стаже (дипломы об образовании, трудовая книжка, военный билет и т.п.);
  • Удостоверение особого статуса (участник ликвидации на ЧАЭС, ветеран войны, ребенок войны, донор и т.п.).

Важно: если у пенсионера-переселенца нет прописки на подконтрольной территории Украины, для назначения пенсии ему обязательно нужно взять справку ВПЛ.

Ее можно получить в любом из местных управлений соцзащиты населения на территории Украины.

Шаг 3. Подаем необходимые документы в Пенсионный фонд

Собранный пакет всех необходимых документов, удостоверений, заявлений и фото можно подать в любое управление ПФ, независимо от фактического места проживания.

Полный перечень управлений Пенсионного фонда Украины с адресами здесь.

Если из-за карантина или других уважительных причин пенсионер-переселенец не имеет возможности собственноручно оформить пенсионные выплаты в Пенсионном фонде, это можно сделать, не выходя из дома.

Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в онлайн-режиме примет пакет документов, которые перед этим необходимо будет отсканировать и сохранить на компьютере.

Также пенсионер должен владеть собственной и, главное, заверенной электронной подписью.

Обратите внимание! Для оформления заявления на назначение пенсии онлайн необходима регистрация на сайте.

Главное условие регистрации — личное посещение территориального органа Пенсионного фонда.

ШАГ 4. Ждем назначения пенсии

После того как Пенсионный фонд принял личное обращение переселенца-пенсионера, решающее слово предоставляется комиссиям при государственных администрациях.

На заседании таких комиссий происходит обсуждение назначений (или восстановлений) пенсионных выплат для внутренне перемещенных лиц.

В частности, проверяется аутентичность предоставленных в Пенсионный фонд документов и история посещений оккупированных территорий Донбасса.

По скептическим подсчетам, такие проверки могут длиться два-три месяца.

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