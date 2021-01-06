Президент Владимир Зеленский заверил, что в случае подтверждения информации о контрабандном ввозе в Украину вакцин от коронавируса, реакция будет максимально жесткой.

По его поручению СБУ проверяет полученные данные.

— За контрабанду и контрафакт должно быть наказание, — написал глава государства в соцсети.

Он напомнил, что есть четкий план вакцинации: сначала прививки получат люди из групп риска, а также медики.

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Поводом для проверки послужила информация в СМИ о подпольной VIP-вакцинации от коронавируса в Киеве. Якобы состоятельным людям предлагают сделать прививки вакцинами от Pfizer и BioNTech, которых официально еще нет в Украине.

Более того — согласно плану иммунизации, первыми должны вакцинировать врачей и пенсионеров. Однако сама вакцина поступит ближе к весне.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МИД также проверить информацию о проведении в стране подпольной вакцинации от коронавируса.

Источник: Володимир Зеленський