Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 7 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 731 человека. Всего в столице зафиксировали 116 031 случаев Covid-19.

За сутки умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 041 киевлян. Выздоровел за минувшие сутки 638 человек. Всего коронавирус преодолели 42 210 жителя Киева.

Заболели:

415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет

288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет

14 девочек от 5 месяцев до 14 лет и 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 181, Деснянском — 117 и в Днепровском — 92.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: