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Софія Телішевська |

731 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 7 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 731 человека. Всего в столице зафиксировали 116 031 случаев Covid-19.

За сутки умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 041 киевлян. Выздоровел за минувшие сутки 638 человек. Всего коронавирус преодолели 42 210 жителя Киева.

Заболели:

  • 415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет
  • 288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет
  • 14 девочек от 5 месяцев до 14 лет и 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 181,  Деснянском — 117 и в Днепровском — 92.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Источник: СНБО

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