Глава ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с Рождеством, которое праздную 7 января. В своем послании он также отдельно поздравил военных на фронте и медиков.

— Мы благодарим Бога, хотя и в сложных условиях прошел уходящий, но Господь дал нам силы и мудрость пройти их. Пусть следующий год, по милости Божией, будет всем нам во благо, принесет преодоления эпидемии пагубной, приблизит для Украины время победы и установления справедливого мира, — отметил Епифаний.

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Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав также обратился к украинцам с поздравлениями.

— Сегодня ангел говорит всем нам: Не бойтесь. Стоя пред вертепом, пусть сегодня исчезнет страх и грусть из наших сердец, — отметил Блаженнейший Святослав.

Традиции Рождества

С 6 на 7 января наступит волшебный праздник — Рождество Христово. С ним связано много традиций, примет и обрядов, которые уважают и передают через поколения практически во всех христианских семьях.

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