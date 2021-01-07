В Украине по состоянию на 7 января зафиксировали 8 997 новых случаев коронавируса, всего — 1 099 493.

В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.

Госпитализация понадобилась 2 567 пациентам.

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От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 148 человек. Всего в Украине 19 505 летальных случаев.

За последние сутки 11 316 человек выздоровели, всего — 773 214.

Сколько человек заболели за последние сутки в регионах:

г. Киев — 731 случай;

Винницкая область — 250 случаев;

Волынская область — 142 случая;

Днепропетровская область — 414 случаев;

Донецкая область — 572 случая;

Житомирская область — 463 случая;

Закарпатская область — 111 случаев;

Запорожская область — 509 случаев;

Ивано-Франковская область — 137 случаев;

Киевская область — 480 случаев;

Кировоградская область — 82 случая;

Луганская область — 331 случай;

Львовская область — 288 случаев;

Николаевская область — 411 случаев;

Одесская область — 694 случаев;

Полтавская область — 389 случаев;

Ровенская область — 326 случаев;

Сумская область — 505 случаев;

Тернопольская область — 198 случаев;

Харьковская область — 599 случаев;

Херсонская область — 147 случаев;

Хмельницкая область — 411 случаев;

Черкасская область — 233 случая;

Черновицкая область — 161 случай;

Черниговская область — 413 случаев.

Локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.