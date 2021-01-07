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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

В Украине почти 9 тыс. новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на 7 января зафиксировали 8 997 новых случаев коронавируса, всего — 1 099 493.

В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.

Госпитализация понадобилась 2 567 пациентам.

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От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 148 человек. Всего в Украине 19 505 летальных случаев.

За последние сутки 11 316 человек выздоровели, всего — 773 214.

Сколько человек заболели за последние сутки в регионах:

  • г. Киев — 731 случай;
  • Винницкая область — 250 случаев;
  • Волынская область — 142 случая;
  • Днепропетровская область — 414 случаев;
  • Донецкая область — 572 случая;
  • Житомирская область — 463 случая;
  • Закарпатская область — 111 случаев;
  • Запорожская область — 509 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 137 случаев;
  • Киевская область — 480 случаев;
  • Кировоградская область — 82 случая;
  • Луганская область — 331 случай;
  • Львовская область — 288 случаев;
  • Николаевская область — 411 случаев;
  • Одесская область — 694 случаев;
  • Полтавская область — 389 случаев;
  • Ровенская область — 326 случаев;
  • Сумская область — 505 случаев;
  • Тернопольская область — 198 случаев;
  • Харьковская область — 599 случаев;
  • Херсонская область — 147 случаев;
  • Хмельницкая область — 411 случаев;
  • Черкасская область — 233 случая;
  • Черновицкая область — 161 случай;
  • Черниговская область — 413 случаев.

Локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украинес 8 до 24 января 2021 года.

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