В Украине по состоянию на 7 января зафиксировали 8 997 новых случаев коронавируса, всего — 1 099 493.
В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.
Госпитализация понадобилась 2 567 пациентам.
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От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 148 человек. Всего в Украине 19 505 летальных случаев.
За последние сутки 11 316 человек выздоровели, всего — 773 214.
Сколько человек заболели за последние сутки в регионах:
- г. Киев — 731 случай;
- Винницкая область — 250 случаев;
- Волынская область — 142 случая;
- Днепропетровская область — 414 случаев;
- Донецкая область — 572 случая;
- Житомирская область — 463 случая;
- Закарпатская область — 111 случаев;
- Запорожская область — 509 случаев;
- Ивано-Франковская область — 137 случаев;
- Киевская область — 480 случаев;
- Кировоградская область — 82 случая;
- Луганская область — 331 случай;
- Львовская область — 288 случаев;
- Николаевская область — 411 случаев;
- Одесская область — 694 случаев;
- Полтавская область — 389 случаев;
- Ровенская область — 326 случаев;
- Сумская область — 505 случаев;
- Тернопольская область — 198 случаев;
- Харьковская область — 599 случаев;
- Херсонская область — 147 случаев;
- Хмельницкая область — 411 случаев;
- Черкасская область — 233 случая;
- Черновицкая область — 161 случай;
- Черниговская область — 413 случаев.
Локдаун в Украине
В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.
Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.