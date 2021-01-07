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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Вакцина от Covid-19: Украина получила письмо от COVAX о поставках вещества

Украина получила письмо от COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против коронавируса) с информацией о возможности поставок вещества в страну в ближайшее время.

Государство гарантированно должно получить 8 млн доз вакцины.

— Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время, — отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 7 января на своей странице в Facebook.

Читайте: Переговоры продолжаются: Украина может получить дополнительные 8 млн доз вакцины от Covid-19

Вакцина против коронавируса

Украина активно проводит переговоры с международными организациями и производителями вакцин против коронавируса. Страна договорилась о поставках 8 млн доз вещества в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, есть договоренности с китайской компанией Синовак (Sinovac Biotech) о поставке вещества.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Dreamstime

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