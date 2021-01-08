В Украине 8 января стартовал локдаун из-за распространение коронавируса. Однако у граждан к запретам появилось немало вопросов, которые в очередной раз прокомментировали в Минздраве.

Особенно ожесточенные дискуссии вызвал запрет на торговлю непродовольственными товарами в магазинах.

Согласно распоряжению Кабмина, магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой. Другие товары можно реализовывать только при условии адресной доставки.

Другими словами, клиенты могут онлайн или по телефону оформить заказ и доставку на дом.

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Чиновники уверяют, что это значительно уменьшает количество посетителей в магазинах.

Однако киоски могут реализовывать непродовольственные товары.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что карантинные меры в части торговли ограничивают прием посетителей на торговых площадях. Тогда как, например, в киосках прием посетителей не предвидится.

— Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками, — отметил Степанов.

Министр здравоохранения объяснил, что такое решение принималось, поскольку риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении.

Запреты во время локдауна в Украине

О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауну, рассказывали Факты ICTV.

В частности, до 24 января украинцы не смогут приобрести батарейки, колготки, свечи, средства для чистки обуви и мытья посуды, лампочки, пакеты для мусора и тому подобное.

Постановление Кабмина предусматривает административную ответственность за нарушение работниками торговли правил локдауна, речь идет о штрафе в размере до 17 тыс. грн.