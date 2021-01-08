Коронавирус в Украине и мире 8 января

Каждый день в Украине и мире много людей страдают от опасного вируса Covid-19. Государства вводят ограничения, чтобы остановить распространение болезни. Факты ICTV собрали самые главные новости про коронавирус за 8 января.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 8 января, коронавирус в Украине обнаружили уже у более 1,1 млн человек. За минувшие сутки добавилось 5 676 случаев Covid-19. Было осуществлено более 20,1 тыс. тестирований.

В Украине с 8 по 24 января 2021 года ввели жесткий карантин. За соответствующее решение 9 декабря проголосовало правительство Украины. Во время локдауна действует ряд ограничений на работу предприятий. Однако это не относится к магазинам с продуктами питания, лекарствами и ветеринарным клиникам.

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Коронавирус в мире

Великобритания одобрила третью вакцину против коронавируса, произведенную американской биотехнологической фирмой Moderna, которая получила широкую поддержку со стороны правительства США.

В Чехии зарегистрировано почти 800 тыс. подтвержденных случаев коронавируса и более 12 тыс. со смертельным исходом от Covid-19. В крематории Остравы все три камеры для кремации работали круглосуточно, а вместимость гробов многократно увеличивалась.

На Кипре вводят локдаун с 10 января. Парикмахерские, салоны красоты и крупные универмаги закроются, а школы перейдут на дистанционное обучение. Людям разрешат выходить из дома только два раза в день за покупкой продуктов или лекарств. Также остается действующий комендантский час с 21.00 до 5.00 ежедневно.

Гималайское королевство Бутан сообщило о своей первой смерти от Covid-19 через 10 месяцев после первоначального обнаружения вируса. Бутан первым закрыл границы для туристов и ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается с других стран.

Европейский союз удвоил заказ вакцин против коронавируса Pfizer/BioNTech. Компания Pfizer заявила, что в этом году может произвести до 1,3 млрд доз по всему миру.

Парламент Швеции проголосовал за новый закон о пандемии, разрешающий правительству закрывать определенные предприятия или ограничивать количество посетителей и часы работы. Изменение вступит в силу с 10 января.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.