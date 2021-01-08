Коронавирус в Украине и мире 8 января

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Локдаун в Украине и первая смерть в Бутане: главные новости Covid-19

Каждый день в Украине и мире много людей страдают от опасного вируса Covid-19. Государства вводят ограничения, чтобы остановить распространение болезни. Факты ICTV собрали самые главные новости про коронавирус за 8 января.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 8 января, коронавирус в Украине обнаружили уже у более 1,1 млн человек. За минувшие сутки добавилось 5 676 случаев Covid-19. Было осуществлено более 20,1 тыс. тестирований.

В Украине с 8 по 24 января 2021 года ввели жесткий карантин. За соответствующее решение 9 декабря проголосовало правительство Украины. Во время локдауна действует ряд ограничений на работу предприятий. Однако это не относится к магазинам с продуктами питания, лекарствами и ветеринарным клиникам.

Читайте: Жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 — что именно будет под запретом

Коронавирус в мире

Великобритания одобрила третью вакцину против коронавируса, произведенную американской биотехнологической фирмой Moderna, которая получила широкую поддержку со стороны правительства США.

В Чехии зарегистрировано почти 800 тыс. подтвержденных случаев коронавируса и более 12 тыс. со смертельным исходом от Covid-19. В крематории Остравы все три камеры для кремации работали круглосуточно, а вместимость гробов многократно увеличивалась.

На Кипре вводят локдаун с 10 января. Парикмахерские, салоны красоты и крупные универмаги закроются, а школы перейдут на дистанционное обучение. Людям разрешат выходить из дома только два раза в день за покупкой продуктов или лекарств. Также остается действующий комендантский час с 21.00 до 5.00 ежедневно.

Коронавирус в Украине и мире 8 января

Гималайское королевство Бутан сообщило о своей первой смерти от Covid-19 через 10 месяцев после первоначального обнаружения вируса. Бутан первым закрыл границы для туристов и ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается с других стран.

Европейский союз удвоил заказ вакцин против коронавируса Pfizer/BioNTech. Компания Pfizer заявила, что в этом году может произвести до 1,3 млрд доз по всему миру.

Парламент Швеции проголосовал за новый закон о пандемии, разрешающий правительству закрывать определенные предприятия или ограничивать количество посетителей и часы работы. Изменение вступит в силу с 10 января.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Pixabay

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка