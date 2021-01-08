Ленты и распечатки: как в супермаркетах ограничили продажу запрещенных товаров

Начиная с 8 января, локдаун в Украине изменил правила торговли, в том числе и в супермаркетах.
Все владельцы магазинов получили список, нельзя продавать во время локдауна, а для выполнения этого правила все запрещенные товары нужно было убрать с прилавков.
Однако большинство украинских супермаркетов нашло выход, как сэкономить время и силы: все они просто повесили предупреждения о запрещенные товары и заклеили их яркими лентами.
Отмечается, что любые необходимые товары, в том числе и запрещенные можно приобрести онлайн с доставкой на дом.
О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауну, рассказывали Факты ICTV.
В частности, до 24 января украинцы не смогут приобрести батарейки, колготки, свечи, средства для чистки обуви и мытья посуды, лампочки, пакеты для мусора и тому подобное.
Постановление Кабмина предусматривает административную ответственность за нарушение работниками торговли правил локдауна, речь идет о штрафе в размере до 17 тыс. грн.
Однако каким образом правоохранители будут фиксировать подобные правонарушения, пока не совсем понятно.