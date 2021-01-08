Украинские правоохранительные органы начали исследования планшета, который нашли на месте падения самолета МАУ в Иране год назад.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице Facebook. По ее словам, за год провели более двухсот процессуальных и следственных действий, а также направили 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны.

— При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора продолжается расследование катастрофы самолета возле Тегерана. Мы постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады. В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета, — сообщила Венедиктова.

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Генеральный прокурор отметила, что в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

— Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине. На днях Украина наконец получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ возле Тегерана.

На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений Украины дали 60 дней, после этого Иран за один месяц должен его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) его результаты обнародуют.

Авиакатастрофа МАУ

8 января 2020 самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины сбили двумя иранскими военными ракетами класса земля-воздух вблизи Тегерана — столицы Ирана.

Масштабная авиакатастрофа МАУ под Тегераном унесла жизни 176 пассажиров, из которых 11 — украинцы. На борту находились граждане семи стран мира.