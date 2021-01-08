По состоянию на утро пятницы, 8 января, коронавирус в Украине обнаружили уже у более 1,1 млн человек.
За минувшие сутки добавилось 5 676 случаев Covid-19. Было осуществлено более 20,1 тыс. тестирований.
Количество госпитализаций в сутки продолжает оставаться высокой. Еще в начале недели, 5 января, с коронавирусом были госпитализированы всего 1 280 пациентов.
В течение 6-7 января эта цифра увеличилась более чем вдвое.
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По состоянию на утро 8 января:
- госпитализированы — 2 402 человека;
- летальных исходов — 83;
- выздоровели — 5 131 человек.
С начала пандемии коронавирус в Украине унес жизни 19 588 пациентов. Побороли опасный вирус 77 8345 украинцев.
Количество случаев Covid-19 в регионах за сутки
- Киев — 438 случаев;
- Винницкая область — 107 случаев;
- Волынская область — 107 случаев;
- Днепропетровская область — 376 случаев;
- Донецкая область — 384 случая;
- Житомирская область — 358 случаев;
- Закарпатская область — 96 случаев;
- Запорожская область — 358 случаев;
- Ивано-Франковская область — 106 случаев;
- Киевская область — 371 случай;
- Кировоградская область — 8 случаев;
- Луганская область — 113 случаев;
- Львовская область — 331 случай;
- Николаевская область — 418 случаев;
- Одесская область — 274 случая;
- Полтавская область — 115 случаев;
- Ровенская область — 146 случаев;
- Сумская область — 235 случаев;
- Тернопольская область — 101 случай;
- Харьковская область — 191 случай;
- Херсонская область — 192 случая;
- Хмельницкая область — 263 случая;
- Черкасская область — 146 случаев;
- Черновицкая область — 152 случая;
- Черниговская область — 290 случаев.
Локдаун в Украине
В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.
Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.
Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.