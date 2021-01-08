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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине 5,6 тыс. случаев коронавируса в сутки, количество госпитализаций растет

По состоянию на утро пятницы, 8 января, коронавирус в Украине обнаружили уже у более 1,1 млн человек.

За минувшие сутки добавилось 5 676 случаев Covid-19. Было осуществлено более 20,1 тыс. тестирований.

Количество госпитализаций в сутки продолжает оставаться высокой. Еще в начале недели, 5 января, с коронавирусом были госпитализированы всего 1 280 пациентов.

В течение 6-7 января эта цифра увеличилась более чем вдвое.

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По состоянию на утро 8 января:

  • госпитализированы — 2 402 человека;
  • летальных исходов — 83;
  • выздоровели — 5 131 человек.

С начала пандемии коронавирус в Украине унес жизни 19 588 пациентов. Побороли опасный вирус 77 8345 украинцев.

Количество случаев Covid-19 в регионах за сутки

  • Киев — 438 случаев;
  • Винницкая область — 107 случаев;
  • Волынская область — 107 случаев;
  • Днепропетровская область — 376 случаев;
  • Донецкая область — 384 случая;
  • Житомирская область — 358 случаев;
  • Закарпатская область — 96 случаев;
  • Запорожская область — 358 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 106 случаев;
  • Киевская область — 371 случай;
  • Кировоградская область — 8 случаев;
  • Луганская область — 113 случаев;
  • Львовская область — 331 случай;
  • Николаевская область — 418 случаев;
  • Одесская область — 274 случая;
  • Полтавская область — 115 случаев;
  • Ровенская область — 146 случаев;
  • Сумская область — 235 случаев;
  • Тернопольская область — 101 случай;
  • Харьковская область — 191 случай;
  • Херсонская область — 192 случая;
  • Хмельницкая область — 263 случая;
  • Черкасская область — 146 случаев;
  • Черновицкая область — 152 случая;
  • Черниговская область — 290 случаев.

Локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украинес 8 до 24 января 2021 года.

Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.

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