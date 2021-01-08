По состоянию на утро пятницы, 8 января, коронавирус в Украине обнаружили уже у более 1,1 млн человек.

За минувшие сутки добавилось 5 676 случаев Covid-19. Было осуществлено более 20,1 тыс. тестирований.

Количество госпитализаций в сутки продолжает оставаться высокой. Еще в начале недели, 5 января, с коронавирусом были госпитализированы всего 1 280 пациентов.

В течение 6-7 января эта цифра увеличилась более чем вдвое.

Читайте: К арантин в Украине продлили до конца зимы

По состоянию на утро 8 января:

госпитализированы — 2 402 человека;

летальных исходов — 83;

выздоровели — 5 131 человек.

С начала пандемии коронавирус в Украине унес жизни 19 588 пациентов. Побороли опасный вирус 77 8345 украинцев.

Количество случаев Covid-19 в регионах за сутки

Киев — 438 случаев;

Винницкая область — 107 случаев;

Волынская область — 107 случаев;

Днепропетровская область — 376 случаев;

Донецкая область — 384 случая;

Житомирская область — 358 случаев;

Закарпатская область — 96 случаев;

Запорожская область — 358 случаев;

Ивано-Франковская область — 106 случаев;

Киевская область — 371 случай;

Кировоградская область — 8 случаев;

Луганская область — 113 случаев;

Львовская область — 331 случай;

Николаевская область — 418 случаев;

Одесская область — 274 случая;

Полтавская область — 115 случаев;

Ровенская область — 146 случаев;

Сумская область — 235 случаев;

Тернопольская область — 101 случай;

Харьковская область — 191 случай;

Херсонская область — 192 случая;

Хмельницкая область — 263 случая;

Черкасская область — 146 случаев;

Черновицкая область — 152 случая;

Черниговская область — 290 случаев.

Локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.

Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.