Локдаун в Украине: кто работает и что нельзя продавать

Слухи о том, отменят ли локдаун в Украине, не подтвердились — жесткий карантин начался в пятницу, 8 января, и продлится до воскресенья, 24 января.
Кто работает в локдаун, действительно ли существуют списки, что нельзя продавать в локдаун, и какие главные ограничения жесткого карантина в Украине — рассказывают Факты ICTV.
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Кто работает в локдаун
- Общественный транспорт.
- Продуктовые магазины и супермаркеты.
- Аптеки, ветеринарные магазины.
- Почтовые отделения.
- Розничная торговля мобильными телефонами.
- Розничная торговля прессой и периодикой.
- СТО и автомобильные мойки.
- АЗС (без зон питания).
- Салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи).
- Отели (с ограниченными часами работы зон питания).
Что нельзя продавать в локдаун
Конкретного перечня, что нельзя продавать в локдаун, в Украине нет.
В то же время в постановлении Кабмина № 1236 перечислены группы товаров, которые можно будет приобрести с 8 до 24 января по всей территории Украины.
Так, по состоянию на 8 января продавать можно только —
— Товары, относящиеся к продуктам питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений.
Отмечается, что любые другие товары нельзя продавать в локдаун. С другой стороны, любые необходимые товары можно будет заказать онлайн с доставкой на дом. Это не будет считаться нарушением правил жесткого карантина.
Локдаун: главные факты
Локдаун (с англ. lockdown — закрытие) — комплекс ограничительных мер для сдерживания пандемии и распространения заболеваемости.
Обычно локдаун может предусматривать введение комендантского часа, закрытие границ и ограничение свободного передвижения граждан внутри страны.
В первую очередь, локдаун дает возможность перезагрузить медицинскую систему, которая страдает в результате серьезных нагрузок на фоне пандемии.
Однако многие эксперты утверждают, что если не рассчитать сроков действия локдауна, это может серьезно навредить экономике страны.
В течение 2020 года локдаун был введен в десятках стран мира, а в начале 2021 года правительства соглашаются на повторный локдаун.
Частичные ограничения действуют в таких странах, как Великобритания, Франция, Португалия, Греция, Польша, Германия, Италия, Бельгия и другие.