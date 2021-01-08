Локдаун в Украине: кто работает и что нельзя продавать

Слухи о том, отменят ли локдаун в Украине, не подтвердились — жесткий карантин начался в пятницу, 8 января, и продлится до воскресенья, 24 января.

Кто работает в локдаун, действительно ли существуют списки, что нельзя продавать в локдаун, и какие главные ограничения жесткого карантина в Украине — рассказывают Факты ICTV.

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Кто работает в локдаун

Общественный транспорт.

Продуктовые магазины и супермаркеты.

Аптеки, ветеринарные магазины.

Почтовые отделения.

Розничная торговля мобильными телефонами.

Розничная торговля прессой и периодикой.

СТО и автомобильные мойки.

АЗС (без зон питания).

Салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи).

Отели (с ограниченными часами работы зон питания).

Что нельзя продавать в локдаун

Конкретного перечня, что нельзя продавать в локдаун, в Украине нет.

В то же время в постановлении Кабмина № 1236 перечислены группы товаров, которые можно будет приобрести с 8 до 24 января по всей территории Украины.

Так, по состоянию на 8 января продавать можно только —

— Товары, относящиеся к продуктам питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений.

Отмечается, что любые другие товары нельзя продавать в локдаун. С другой стороны, любые необходимые товары можно будет заказать онлайн с доставкой на дом. Это не будет считаться нарушением правил жесткого карантина.

Локдаун: главные факты

Локдаун (с англ. lockdown — закрытие) — комплекс ограничительных мер для сдерживания пандемии и распространения заболеваемости.

Обычно локдаун может предусматривать введение комендантского часа, закрытие границ и ограничение свободного передвижения граждан внутри страны.

В первую очередь, локдаун дает возможность перезагрузить медицинскую систему, которая страдает в результате серьезных нагрузок на фоне пандемии.

Однако многие эксперты утверждают, что если не рассчитать сроков действия локдауна, это может серьезно навредить экономике страны.

В течение 2020 года локдаун был введен в десятках стран мира, а в начале 2021 года правительства соглашаются на повторный локдаун.

Частичные ограничения действуют в таких странах, как Великобритания, Франция, Португалия, Греция, Польша, Германия, Италия, Бельгия и другие.