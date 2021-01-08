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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии

Утром 8 января в аэропорту Борисполь приземлился самолет с четырьмя украинскими моряками, которых почти пять лет удерживали в ливийской тюрьме Айн Зара.

Украинский встречали родственники, глава МВД Арсена Аваков и его заместитель Антон Геращенко, а также представители Офиса президента.

  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
  • В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии
В Украину вернулись четверо моряков, которых почти 5 лет удерживали в Ливии / 5 фотографий

— По поручению Президента сложные и длительные переговоры по освобождению украинских моряков при участии МВД вместе с МИД успешно завершились, — заявил Арсен Аваков.

Освобожденные моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка были членами экипажа танкера Captain Khayyam.

Танкер задержали в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016.

В декабре 2017 года ливийский суд приговорил украинском и других членов экипажа судна к пяти годам заключения.

Фото: Офис президента

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