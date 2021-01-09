В Тернополе полиция начала массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантинных правил, поскольку городская комиссия по ТЭБ и ЧС решила не вводить дополнительные ограничения с 8 до 24 января.

Об этом сообщил в соцсети мэр Тернополя Сергей Надал.

Он также утверждает, что правоохранители выставят границы вокруг школ — чтобы не допустить детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела.

— Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела, — пишет мэр.

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По его словам, на выходные уже запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской ОГА, которая, скорее всего, отменит решение городской комиссии и введет локдаун с 11 января.

В Тернополе 6 января комиссия по чрезвычайным ситуациям решила не вводить локдаун с 8 до 24 января.

Городская власть объяснила это тем, что в Тернополе практически нет больных среди детей и работников учебных заведений.

Источник: Сергій Надал